Wordt dit seizoen de kroon op het werk van basketbaltrainer Van den Belt?

Het is misschien wel de best presterende sportploeg van Overijssel. De basketballers van Landstede. Donderdag spelen ze de topper tegen Donar uit Groningen, een duel tussen de nummer een en twee van de ranglijst. Trainer Herman van den Belt gelooft dit seizoen in de eerste titel in de clubgeschiedenis.

En waarom zou dat niet kunnen? Donderdag wacht een uitwedstrijd tegen de grote concurrent Donar. Maar zij werden dit jaar al eens eerder verslagen, net als alle andere tien wedstrijden die Landstede Basketbal tot dusverre speelde. "Bovendien hebben we vorig jaar ook 17 van de laatste 20 wedstrijden gewonnen. Onze selectie is in tact gebleven en we hebben zelfs nog versterkingen kunnen aantrekken."

Jeugd van de straat

Herman van den Belt is in vaste dienst bij Landstede Basketbal en heeft een lange historie bij de club. Halvewege de jaren 90 was de trainer uit Rijssen verantwoordelijk voor de jeugdopleiding. Daar kreeg hij te maken met Cees Lubbers die eredivisiebasketbal van Meppel naar Zwolle haalde. "Wij hadden maar één doel, en dat was jeugd van de straat halen en op basketbal krijgen", zegt Lubbers nu. Hij was tot 2000 voorzitter, sponsor maar ook naamgever van de club. In de beingjaren heette Landstede nog CL/The Hammers, vrij vertaald naar het beroep van veilingmeester Lubbers.

Amerikaan of Herman

Toch had het niet veel gescheeld of Van den Belt was helemaal niet meer in Zwolle werkzaam geweest. The Hammers wilden een Amerikaanse basketballer aantrekken en dat zou dan ten koste moeten gaan van Herman van den Belt. "Toen heb ik gezegd dat als ze dat zouden doen, ze geen sponsor meer zouden hebben", zegt Cees Lubbersn nu. Van den Belt daarover: "Dat verhaal ken ik niet, maar Cees was wel een man van zijn woord. Hij had die aan mij gegeven."

Twee decennia trainer

Van den Belt bleef en werd uiteindelijk in 2001 hoofdtrainer van Landstede Basketbal, dat een jaar eerder het stokje van Cees Lubbers had overgenomen. Met uitzondering van het seizoen 2009/2010 toen hij een uitstapje maakte in Bergen op Zoom is hij altijd trainer in Zwolle gebleven. "En ik zou nog twintig jaar doorkunnen." Onder zijn leiding is Landstede een vaste waarde geworden in de eredivisie.

Donar angstgegner

De laatste jaren is de opmars flink ingezet. In 2016 werd Landstede in de reguliere competitie eerste, maar verloor het in de finale van de play-offs van Donar. Ook in 2017 was diezelfde ploeg uit Groningen te sterk voor Landstede. Vorig jaar werd uiteindelijk toch een keer gewonnen van Donar bij een wedstrijd waarin het ging om de prijzen. De Supercup werd veroverd, en dat betekende de eerste prijs in de clubhistorie.

Donar-Landstede wordt morgenavond om 19:30 in Groningen gespeeld. Een samenvatting is 's avonds terug te zien op deze site.