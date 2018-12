Laatste loodjes voor pakjesavond: veel last-minute aankopen in Zwolle

Vanavond is het dan zover: pakjesavond. Veel mensen hebben online hun aankopen gedaan, maar toch gaan er nog steeds veel mensen naar de winkel. Zo ook vandaag in Zwolle.

Een warme muts, sloffen of toch nog een chocoladeletter. In Zwolle kochten veel mensen vandaag nog hun allerlaatste cadeau voor het ‘heerlijk avondje’. Volgens Robert Peterson, eigenaar van speelgoedwinkel Speeleiland in Zwolle, komen mensen vooral voor de beleving nog naar de winkel.



Beleving

“De fysieke winkel wint nog steeds van internet, 9 keer van de 10 keer is er wanneer je wat koopt op internet, geen sprake van beleving. Hier hebben we dat wel, zo hebben wij een eigen parkeerplaats voor het paard van Sinterklaas. Dat vinden mensen gewoon heel leuk.”



5 december

Ook bij muziekwinkel Plato was er vandaag sprake van sinterklaasdrukte. Volgens Paul van ‘t Veer van Plato, heeft het dit jaar ook te maken met het moment waarop 5 december valt. “Het valt deze keer precies tussen twee weekenden in. Sommige mensen vieren het later, dus er zijn twee zaterdagen waarop mensen hun aankopen doen. Normaal gesproken is het ook druk met sinterklaas, maar hier hebben we als winkeliers extra geluk mee.”