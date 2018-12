Gezondheidseconoom over patiëntenstop Deventer: "Keuze zorgverzekering doet er toe"

Het Deventer Ziekenhuis heeft een patiëntenstop voor enkele zorgverzekeraars omdat de afgesproken budgetten zijn behaald. "Deze budgetten zijn afgesproken om daarbinnen een bepaalde hoeveelheid niet-acute zorg te verlenen. Zodra deze bedragen behaald zijn kan een ziekenhuis beslissen om een patiëntenstop in te voeren", legt Koolman uit.

Gezondheidseconoom na patiëntenstop Deventer: "Keuze zorgverzekering doet er toe"

Binnen de regio voldoende zorg

Zijn die budgetteringsafspraken dan niet verkeerd? Koolman vindt van niet. "Het wordt pas een probleem zodra burgers binnen een bepaalde regio de zorg niet meer kunnen krijgen. Het is namelijk geen probleem als je gewoon bij een ander ziekenhuis in de buurt terecht kan."

Hieruit blijkt dat de keuze voor de zorgverzekering er echt toe doet. "Er zit duidelijk verschil in bijvoorbeeld een restitutiepolis of een naturapolis. Bij de eerste optie betaal je iets meer premie, maar heb je wel het hele jaar door de garantie op de zorg bij jouw voorkeursziekenhuis. Bij een naturapolis is er kans dat je in december ergens niet meer terecht kan."

De taak van de minister is volgens Koolman duidelijk. "Hij hoeft hier niet in te grijpen, zolang hij maar toezicht houdt."