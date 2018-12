Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Koe veroorzaakt chaos op A1: bedrijfsbus raakt van de weg Een bestelbus is van de weg geraakt en een vrachtwagen flink beschadigd door een koe op de A1 (Foto: Jan Willem Klein Horstman/News United) Een bestelbus is van de weg geraakt en een vrachtwagen flink beschadigd door een koe op de A1 (Foto: Jan Willem Klein Horstman/News United)

Een koe heeft vannacht op de A1 bij Enter voor een ravage gezorgd. Het dier liep op de snelweg en de bestuurder van een bestelbus raakte in de slip toen hij probeerde het dier te ontwijken. Het busje is van de weg geraakt, over de kop geslagen en in de berm beland.

De bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een vrachtwagenchauffeur reed de koe vervolgens aan. Deze chauffeur raakte niet gewond, maar zijn vrachtwagen is flink beschadigd. De koe heeft het incident niet overleefd. Het is niet duidelijk of het dier ergens is uitgebroken vannacht, de politie doet onderzoek.



De bestelbus is door een bergingsbedrijf weggesleept en de koe wordt door een kadaverbedrijf opgehaald. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33