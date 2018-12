Ongeluk met drie auto's op A35 bij Delden

Drie auto's zijn op de A35 ter hoogte van Delden op elkaar gebotst. Daardoor stond er vanochtend een file van vijf kilometer tussen Almelo en Enschede.

Volgens de ANWB bedraagt de vertraging ongeveer een kwartier. De drie wagens zijn weggesleept.

Bij het ongeluk is niemand gewond geraakt. Wat de oorzaak van de aanrijding is, is niet bekend.