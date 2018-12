Zorgspectrum het Zand: van de rand van de afgrond naar gezonde organisatie

Zorgspectrum Het Zand staat er weer goed voor nu de helft van alle gebouwen verkocht wordt aan een vastgoedfonds. De zorgorganisatie heeft geen dure aflossingen meer, en er is weer geld voor nieuwe investeringen. Daarmee is er eind gekomen aan een onzeker jaar met grote reorganisaties.

De gebouwen worden verkocht aan de Holland Immo Group. Het Zand huurt vervolgens de gebouwen weer terug en blijft ook verantwoordelijk voor de zorg die wordt geleverd. Voor de cliënten verandert er helemaal niets, belooft bestuursvoorzitter Tamara Ritsema van Het Zand.

Afgrond

Vorig jaar balanceerde de zorginstelling op de rand van de afgrond, ontdekte Tamara Ritsema bij haar aantreden. "Het was inderdaad een puinhoop, ik wou dat ik het anders kon zeggen. Niet wat betreft de zorg, die was en is uitstekend, maar wel financieel."

De oorzaken van de financiële problemen waren torenhoge aflossingen op dure leningen en hypotheken, én er werkten teveel mensen in verhouding tot het budget. Ritsema: "We hebben van veel mensen afscheid moeten nemen, en dat was wel heel verdrietig, want een medewerker koopt daar niks voor".

In de rij

Voor investeerders is zorgvastgoed juist interessant, door de lage rentestand kunnen ze relatief goedkoop aan panden komen. Ze stonden zelfs in de rij om de panden van Het Zand over te nemen. Daardoor heeft Reitsema gunstige huurvoorwaarden kunnen afspreken.

Met deze constructie, gecombineerd met een ingrijpende reorganisatie onder het personeel zijn de financiële problemen van het Zand voorbij. Het Zand kan nu zelfs weer gaan investeren.

Verder bouwen

De nieuwbouw van zorgcentrum Het Wooldhuis in Heino, die vorig jaar stopgezet werd, kan nu weer doorgaan. De organisatie staat er goed voor denkt Ritsema: "Om met een metafoor van Het Zand te spreken: Toen bevonden we ons echt op drijfzand, en nu staan we er stevig voor en kunnen we weer zandsculpturen bouwen. Dit is een heel positieve mijlpaal".