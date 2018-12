Meer verdachten aangehouden voor runnen drugslab Schuinesloot

Het drugslab in Schuinesloot was een kleine chemische fabriek (Foto: RTV Oost - Tom Meerbeek)

Voor betrokkenheid bij het in juni ontdekte drugslab in Schuinesloot bij Hardenberg zijn nog drie verdachten aangehouden. In totaal zijn er nu vijf. Dat bleek vanochtend in de rechtbank in Zwolle.

Het drugslab was gevestigd bij een paardenstal aan de Elimmerweg in Schuinesloot. Er werd 20.000 liter chemicaliën gevonden om drugs mee te kunnen maken. Er stonden chemische stoffen als BMK, zoutzuur en mierenzuur. Dat zijn grondstoffen voor speed-productie. Ook werd er 2,5 liter amfetamine-olie gevonden.

Drugs

In eerste instantie werd de bewoner aangehouden. Hij is nog steeds verdachte, maar wel op vrije voeten in afwachting van het eindproces. Eerder al werd er op zijn terrein een hennepkwekerij gevonden.

Ook werd er een man uit Tilburg aangehouden. Rondom zijn persoon was vandaag een korte rechtszitting. Hij zit al een half jaar vast. Hij verzocht vandaag om het eindproces in vrijheid af te kunnen wachten, maar daar ging de rechter niet in mee. De Tilburger is al eens veroordeeld voor bemoeienis met harddrugs. Dat was in België.

Een 'nobody'

Volgens zijn advocaat is hij maar 'een kleine speler, een nobody'. Dat verhaal zou bevestigd zijn door de aangehouden bewoner. Die heeft een tijdlang vastgezeten en is in de bezoekruimte afgeluisterd. In die opgenomen gesprekken zou te horen zijn dat de Tilburger 'alleen maar heeft staan opruimen'. En dat zegt ook zijn advocaat: "mijn cliënt is niet de hoofdpersoon."

Brabanders

Wat de rol van de drie overige verdachten is geweest, is niet duidelijk. Ze komen alle drie uit Brabant. Eén ervan is de vermoedelijke eigenaar van een auto die op het terrein van het drugslab is aangetroffen. Hij zit momenteel vast. Een ander zou verre familie zijn van de Tilburger die vandaag voor de rechter stond. Over de derde is niets bekend gemaakt.

Als de in totaal dus vier Brabanders samen verantwoordelijk zijn voor het draaien van het drugslab, zou dat tekenend zijn voor een groter verhaal. Veel van de drugscriminaliteit was tot voor kort geconcentreerd in Brabant. Maar omdat justitie in die provincie volop jacht maakt op drugscriminelen, zoeken die andere plekken om zich te vestigen. Ze zouden vooral neerstrijken in landelijke gebieden in Oost- Nederland.

Het eindproces staat gepland voor begin februari volgend jaar.