ChristenUnie wil inzicht in tekorten op jeugdzorg bij Overijsselse gemeenten

ChristenUnie wil inzicht in tekorten op jeugdzorg in Overijsselse gemeenten (Foto: RTV Oost)

De ChristenUnie in Overijssel wil weten of Overijsselse gemeenten met tekorten op jeugdzorg kampen. Hierover heeft de partij vragen gesteld aan de Gedeputeerde Staten.

De jeugdzorg is sinds 2015 geen taak meer van de provincie, maar van de gemeenten. "De tekorten gaan ons wel aan het hart, omdat de provincie nog maar kortgeleden de jeugdzorg als gevolg van het rijksbeleid aan de gemeenten heeft overgedragen. Die transitie ging gepaard met een bezuiniging. Bovendien heeft de provincie een toezichthoudende rol op de gemeentelijke financiën", vertelt CU-fractievoorzitter Jan Westert.

Tekort

Landelijk hebben alle gemeenten een tekort van 490 miljoen euro op jeugdzorg en de WMO. Vorige maand maakte de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bekend, dat gemeenten met grote tekorten extra geld krijgen van de VNG.

Zo kreeg de gemeente Enschede 13,3 miljoen euro, Hengelo 8,4 miljoen en Almelo 5,5 miljoen euro. Verder kreeg Twenterand 3,3 miljoen euro en provinciehoofdstad Zwolle 2,6 miljoen euro van de VNG.

ChristenUnie

De ChristenUnie is bang dat de tekorten de komende jaren blijven oplopen. "De signalen zijn dat er een groei is in het beroep op jeugdzorg." Daarom wil de partij dat het provinciebestuur een signaal geeft aan de landelijke overheid.

Om de toekomstige tekorten beter in beeld te houden, vraagt de CU zich af of er gemeenten onder preventief toezicht worden geplaatst.