Zo herken je een hennepkwekerij bij de buren

Afgeplakte ramen? Stankoverlast? Of knipperende lampen? Dan kan het zomaar zijn dat er in jouw buurt een hennepkwekerij zit. De Veiligheidsregio Twente legt in een video uit hoe dat zit.

Steeds vaker worden hennepkwekerijen of wietplantages in Overijssel opgerold. De afgelopen weken was het zelfs bijna dagelijks raak in onze provincie. Zo ontdekte de politie tien kilo hennep in een woning in Oldenzaal en 500 planten in Vroomshoop. In Enschede werd een wietkwekerij opgerold en in Giethoorn lagen tien zakken vol drugsafval in de natuur.

In Goor ontdekte de politie een hennepkwekerij met 225 planten en aan de Enschedese Kanaalstraat werden drie kweekruimtes aangetroffen in een bedrijfspand. Ook bij de veelbesproken kwartetmoord heeft waarschijnlijk te maken met een conflict in de hennephandel.

Voorlichtingsvideo

Met een voorlichtingsvideo hoopt de politie duidelijk te maken hoe je een hennepkwekerij in jouw buurt herkent. Zo verbergen hennepkwekers hun werk vaak door ramen van hun werkplek af te plakken met folie, of de luiken altijd gesloten te houden. In flats kunnen omwonenden merken dat vloeren, plafonds of muren warm zijn.