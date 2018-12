Onderzoeker UT promoveert op ontoegankelijkheid websites gemeenten

Websites van gemeenten zijn nog altijd niet gebruiksvriendelijk genoeg voor mensen met een beperking. Dat blijkt uit onderzoek van toegankelijkheidsexpert Eric Velleman van de Universiteit Enschede. Velleman promoveerde vandaag op zijn onderzoek daarnaar.

Het verbaast Velleman dat nog zo veel gemeentelijke websites niet goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. De vraag: 'Hoe kan het dat gemeenten al achttien jaar bezig zijn met het toegankelijker maken van hun websites, maar dat dit nog steeds niet is gelukt', was het startpunt voor zijn promotie-onderzoek.

Techniek is niet het probleem

Uit zijn onderzoek blijkt dat de ontoegankelijkheid van websites geen technisch probleem is. "Het is een organisatorisch probleem", zegt hij. "Je hebt hele enthousiaste medewerkers die werken aan toegankelijkheid van een site, maar in de organisatie zelf is dat niet geborgd." Velleman wijst vooral op een gebrek aan controle. "Een websitebouwer krijgt een lijstje met eisen, er wordt iets opgeleverd en dat wordt vervolgens door niemand gecontroleerd."

Site gemeente Zwolle

Jan Meppelink uit Zwolle ondervindt daar de gevolgen van. Meppelink is geboren met een zeldzame vorm van oogkanker. Als gevolg daarvan werd hij een aantal jaar geleden blind. Om toch te kunnen surfen op internet maakt hij gebruik van spraakprogramma's. De computer praat tegen hem. Ook als hij op de site van de gemeente Zwolle zit. Een website die veel van zijn geduld vergt. "Elke keer als ik een nieuwe pagina open op de site van Zwolle, dan begint-ie van boven af aan te lezen. Ik krijg telkens heel veel informatie die ik niet zoek. Dat is soms lastig, vervelend.”

Een tip

Een tip voor gemeenten die op zoek zijn naar een oplossing: vraag het proefschrift van Eric Velleman op. Die heeft namelijk iets ongewoons gedaan, zegt hij zelf. "Ik heb in het laatste hoofdstuk twee paragrafen opgenomen waarin ik precies beschrijf welke fouten ik veel ben tegengekomen op gemeentelijke websites en hoe je die heel makkelijk kunt oplossen."