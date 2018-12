Kindregeling Dalfsen voor minima via webshop groot succes

De nieuwe werkwijze wordt enthousiast ontvangen, door zowel de gemeente, de ondernemers als de mensen die recht hebben op de kindregeling.

Vlot en anoniem

Bert Sepers uit Nieuwleusen is blij met de nieuwe kindregeling. Hij denkt ook dat dit een laagdrempelige manier is van het toepassen van de regeling in de praktijk.

"Vroeger stond je te hannesen met zo'n bonnenboekje in de winkel en telde je handmatig alle bonnen van 5, 10 of 20 euro af als je wat kocht. Nu heb ik vooraf al een product of dienst 'gekocht' met mijn tegoed en ik kan verder in de winkel alles vlot afhandelen. Het is niet meer zo stigmatiserend."

Gerco Klinge en Bert Sepers in de rijwielhandel

Lokaal kopen

Het woord webshop is misschien niet helemaal juist, want er wordt fysiek gekocht in de winkels in de gemeente Dalfsen. Denk dan aan schoenen, fietsen, een laptop, kleding of spullen voor een kinderkamer. In een beschermde online-omgeving kunnen de gebruikers zien wat het aanbod is en met toestemming van de gemeente spullen aanschaffen.

Gemak voor ondernemers

Deelnemende ondernemers vinden het nieuwe digitale systeem veel beter werken. Gerco Klinge van Klinge Tweewielers in Nieuwleusen doet al vanaf het prille begin mee aan de kindregeling.

"Ik vind dat ieder kind recht heeft op een goede fiets. Of dat nu een tweedehands is of nieuw, via deze regeling kan een kind gewoon meekomen met bijvoorbeeld klasgenoten. Maar ook reparaties of een los achterlicht kunnen gekocht worden via de waardebonnen in de webshop. Het werkt en is zo simpel. Ik stuur de factuur naar de gemeente en krijg snel mijn geld."

Een laptop aanschaffen is nu veel makkelijker en sneller

Ook de CompuStore in Dalfsen ziet grote voordelen. Bert van der Sluis weet nog wel hoe het ging voor de webshop. "Dan moest het eerst via allerlei mensen met toestemming geregeld worden, dan kwamen de mensen in de winkel met hun bonnen en alles uittellen. Dit is vlot en beter geregeld."

Voor het kind

Wethouder Jan Uitslag kan het alle gemeenten aanraden om het online te regelen. "Vroeger kwamen de kinderbonnen nog wel eens via een damesmodezaak, een slijterij of zelfs een garage terug bij de gemeente. Dat waren vast uitgaven die ook nodig waren, maar niet voor het kind en daar is deze regeling juist voor bedoeld."

De kindregeling is bedoeld voor mensen met kinderen die tot 120% boven het minimum inkomen hebben. Er wordt niet bekeken naar bezittingen, zoals een boerderij of een huis, puur naar inkomen.

"In Dalfsen zijn het nu zo'n 100 gezinnen met ruim 200 kinderen die er nu gebruik van maken. We zetten 400 euro per kind in om de kinderen mee te kunnen laten komen met leeftijdsgenoten. Zodat ze zich niet buitengesloten voelen en vol zelfvertrouwen kunnen opgroeien. Het kan best zijn dat er meer mensen in aanmerking komen, maar wij hebben geen zicht op inkomens van de mensen. Mocht je denken ik wil daar meer van weten, benader ons dan op het gemeentehuis."