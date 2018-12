Holland Immo Groep neemt vastgoed over zorgspectrum Het Zand uit Zwolle

Woonzorgorganisatie Zorgspectrum Het Zand uit Zwolle en Holland Immo Group, aanbieder van vastgoedbeleggingsfondsen, hebben overeenstemming bereikt over een koop/huur constructie voor vier woonzorglocaties in de regio Zwolle.

Het komt er op neer dat de vastgoedbelegger eigenaar wordt van de zorgwoningen en appartementen en deze vervolgens verhuurd aan Het Zand. Het gaat in totaal om 396 appartementen en verpleegunits op de zorglocaties De Hulstkampen in Nieuwleusen, Het Weijtendaal in Olst-Wijhe, De Berghorst in Staphorst en Residentie Den Hof in Zwolle.

Zorgspectrum Het Zand kan door afstand te doen van het beheer en onderhoud van de huisvesting zich volledig richten op het leveren van zorg. Het Zand schrapte vorig jaar honderd arbeidsplaatsen bij een reorganisatie.