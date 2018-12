Deel dit artikel:













Muziekinstrumenten gestolen van Stedelijk Orkest in Borne Sousafoon (Foto: @POL_Borne)

Bij een inbraak in een clubgebouw aan de Burenweg in Borne zijn afgelopen nacht muziekinstrumenten meegenomen van het Stedelijk Orkest Borne. Het is de tweede keer dat er wordt ingebroken bij het pand.

De politie is bezig met een onderzoek naar de diefstal. Die gaat er voorlopig van uit de daders niet zozeer geïnteresseerd waren in de muziekinstrumenten op zich, maar dat het hen vooral te doen is om het materiaal waarvan de instrumenten zijn gemaakt. Er is een aantal bekkens weggenomen èn een sousafoon. Volgens Gerrit Broen, secretaris van het orkest, loopt de schade tot in de duizenden euro's. "De sousafoon kost alleen al zo'n 10.000 euro", vertelt hij. Daarnaast is er schade aan het pand. Nadat er een keer eerder was ingebroken, heeft het orkest rolluiken laten plaatsen. "Maar die hebben ze er gewoon afgehaald", vertelt de secretaris.

De politie vermoedt dat de instrumenten te koop aangeboden zullen worden bij een ijzerhandelaar en krijgt graag tips hierover.