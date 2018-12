Deel dit artikel:













Groener reizen met een app Duurzaam reizen (Foto: Beleef Media)

In Het Groene Oosten gaan we slimmer reizen met een app, bezoeken we Zonnepark De Groene Weuste in Wierden en maken we zelf cider van overrijpe en beurse appels.

Hoe staat het met Zonnepark De Groene Weuste in Wierden? In 2016 wonnen zij de Energy Pitch van Natuur & Milieu Overijssel voor hun plan om ruim 14.000 zonnepanelen te plaatsen en daarmee 1.000 huishoudens te voorzien van groene stroom. Is het plan volledig gerealiseerd? In Enschede is er de SMART-app (Self-Motivated And Rewarded Travelling). Een gratis app om mensen bewuster en slimmer te laten reizen in Twente. Kortom, mensen moeten uit de auto komen en aan de wandel gaan, op de fiets stappen of met de bus reizen. Hiermee verdien je punten om te verzilveren bij aangesloten partijen. André neemt de proef op de som. Wat levert hem een score van 155 punten op? Cider van overrijpe en beurse appels is ‘verrot lekker’ en eenvoudig zelf te maken. Chef-kok Eric van Veluwen laat zien hoe. En wederom laten we ons inspireren door een Groene Vlogger. Je zien het Het Groene Oosten zaterdag op TV Oost om 17.25 uur. De uitzending wordt elk uur herhaald. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33