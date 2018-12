Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Britse band Kaiser Chiefs tweede headliner op Dauwpop Hellendoorn Dauwpop 2016 in Hellendoorn (Foto: Robin Podde)

De Britse band Kaiser Chiefs is de tweede headliner op het festival Dauwpop in Hellendoorn. Dat maakte de organisatie vanmorgen bekend. Begin september werd al bekend dat Nothing But Thieves op het festival gaat spelen.

Naast de Kaiser Chiefs maakte de organisatie nog twaalf andere namen bekend. Onder andere Ronnie Flex, De Staat en Rondé spelen op 30 mei op het festival, die dan haar vijfentwintig jarig jubileum viert. Kaiser Chiefs

Kaiser Chiefs is een band uit het Engelse Leeds. In Nederland scoorden ze in tussen 2005 en 2008 meerdere hits met 'Oh My God', 'I Predict A Riot', en 'Ruby'. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33