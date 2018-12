Sinterklaascentrale Oldenzaal heeft ruim honderd keer de Sint aangekleed

De mantels gaan weer een jaar onder een groot laken, wasmanden vol pietenpakken gaan de machine in en het plastic zeil kan weer van de vloer. Bij voetbalvereniging FC Berghuizen in Oldenzaal gaat de Sinterklaascentrale weer een jaartje op slot.

In totaal is 106 keer Sinterklaas in de kleren geholpen. Naar schatting driehonderd Pieten zijn geschminkt. En wat die Pieten betreft is er geen discussie. "Die van ons zijn vriendelijk bruin."

'Geen roetveeg- of stroopwafelpieten'

"Bij ons is geen verzoek binnen gekomen van een gezin dat andere Pieten wilde. Die discussie speelt meer in de Randstad. Wij hebben geen roetveeg- of stroopwafelpieten", vertelt de dame, die de Pietenafdeling coördineert.

Op de bovenverdieping van het clubgebouw staan vuilniszakken vol afval. De Sinterklaascommissie heeft alle vrijwilligers, tot de chauffeurs aan toe, uitgenodigd voor de slotavond volgende week. "Het was hartstikke leuk weer, maar ik ben toch wel blij dat het erop zit."