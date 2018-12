Bliek vervangt geblesseerde Bosz bij Go Ahead Eagles

John Stegeman kan vrijdag tegen Helmond Sport niet beschikken over Gino Bosz. De centrale verdediger wordt vervangen door Julius Bliek, die zijn tweede basisplaats van het seizoen krijgt.

Gino Bosz heeft een knieblessure overgehouden aan het duel met Jong PSV en is waarschijnlijk tot de winterstop uit de roulatie. Met Julius Bliek en Jeroen Veldmate staan er twee linksbenige centrale verdedigers in het centrum, maar dat is voor John Stegeman geen probleem. Een andere optie was Rick Ketting geweest, maar de 22-jarige verdediger komt het hele seizoen al niet in de plannen van de trainer voor.

Koppositie

Het duel tegen Helmond Sport volgt voor Go Ahead Eagles al snel op de vernederende nederlaag bij Jong PSV. De talenten uit Eindhoven waren maandag met maar liefst 5-1 te sterk. Door die nederlaag heeft Den Bosch de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie overgenomen. Zij zijn volgende week te gast in de Adelaarshorst.

Hekkensluiter

Voor John Stegeman wordt het duel tegen Helmond Sport een weerzien met Rob Alflen, met wie hij de afgelopen 2,5 jaar samen werkte bij Heracles Almelo. Helmond Sport boekte pas vorige week de eerste overwinning van het seizoen en staat met negen punten op de laatste plaats.

Van de wedstrijd wordt morgenavond live verslag gedaan in De Oosttribune op Radio Oost.