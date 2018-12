Deel dit artikel:













D66 Zwolle wil meer aandacht voor acceptatie homoseksualiteit D66 Zwolle wil meer aandacht voor acceptatie homoseksualiteit (Foto: iStock / mbolina)

De D66 in Zwolle wil meer aandacht voor de acceptatie van homoseksualiteit. Dit naar aanleiding van het onderzoek van de GGD IJsselland, dat uitwijst dat jongeren in Overijssel op een aantal gebieden minder tolerant staan ten opzichte van homoseksualiteit dan op andere plekken in Nederland.

D66 Zwolle heeft hierover vragen gesteld in de gemeenteraad. De partij wil van het college weten of ze plannen hebben om de situatie te verbeteren. "Wij willen daarom graag weten hoe het college de uitkomsten van het onderzoek duidt en wat zij van plan is te doen om de tolerantie onder jongeren ten opzichte van seksuele diversiteit nog verder te vergroten." Zwolle Pride

In het laatste weekend van augustus 2019 wordt voor de eerste keer de 'Zwolle Pride' georganiseerd. Dit driedaagse festival heeft als hoogtepunt een botenparade door het centrum op 31 augustus. In de aanloop naar de Pride wil de D66 weten of er bijvoorbeeld een speciaal lesprogramma wordt gemaakt voor jongeren op scholen.