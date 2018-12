Xandro Schenk krijgt weer eens een kans bij FC Twente

Xandro Schenk krijgt na vijftien duels op de bank weer een kans in de basis bij FC Twente. De verdediger, die tijdens de ouverture tegen Sparta startte, vervangt de geschorste Cristian Gonzalez.

In en tegen Volendam mist trainer Marino Pusic ook nog Aitor en Tim Hölscher. Ook zijn geschorst. Ulrich Bapoh is nog geblesseerd. Hoe Pusic de vacante plekken van Aitor en Hölscher gaat invullen, is nog ongewis.



Volg het duel bij Radio Oost

Twente wordt in Volendam gesteund door ruim 1300 toeschouwers. Het duel is niet rechtstreeks op tv, maar wel uitvoerig te volgen vanaf De Oosttribune op Radio Oost. De uitzending begint om 20.00 uur.