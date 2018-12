Slechts tien procent van de armen in Nederland weet voedselbanken te vinden

"Ruim 1,4 miljoen Nederlanders leeft onder de armoedegrens en toch worden er in Nederland wekelijks slechts 132.550 voedselpakketten uitgedeeld door de diverse voedselbanken", aldus Toon Metz van de Voedselbank Raalte/Olst-Wijhe.

Schaamte

"Voedselbank Nederland heeft onderzoek gedaan naar bovenstaande. Onwetendheid en laaggeletterdheid komen naar voren als één van de oorzaken. Maar .... schaamte dat is de hoofdoorzaak. Mensen durven geen hulp te vragen. Ze doen van alles en nog wat om 'gewoon' te lijken. Wij hebben daar duidelijke voorbeelden van", aldus Metz.

In de rij voor voedsel

"Ik kan het me nog heel goed herinneren, de eerste keer in de rij bij de Voedselbank Almelo. Daar stond ik dan, midden in de stad en bang dat een schoolgenoot me zou zien staan", aldus Jeroen Frons uit Albergen.

In de rij voor voedsel (Foto: Esther Rikken)

Je wilt 'gewoon' zijn

De familie Frons leeft al jaren in armoede met een dieptepunt in 2014. "Je loopt met je klasgenootjes mee naar de plaatselijke supermarkt. Zij kopen een frikandellenbroodje of iets dergelijks.

Ben en Jeroen Frons uit Albergen (Foto: Esther Rikken)

Soms lukt het om een smoes te verzinnen en niets te kopen en soms koop je iets van vijftig cent, gewoon om niet op te vallen. Ja, dat is héél moeilijk en daar heb ik ook vaak om gehuild", aldus de nu 23-jarige Jeroen.