Reinier Paping staat achter hekken in Ommen, standbeeld is beschadigd

Het beeld op de Vechtkade in Ommen is beschadigd (Foto: GinoPress)

Reinier Paping 'schaatst' voorlopig achter hekken op de Vechtkade in Ommen. Het standbeeld van de Elfstedentochtheld van '63 is beschadigd als gevolg van vandalisme en moet worden hersteld.

“Er zijn vorige week vernielingen toegebracht aan het beeld", laat een gemeentewoordvoerster weten. Daarvan is aangifte gedaan bij de politie.

Loeki Leeuwerik, de maker van het beeld, heeft bij inspectie van het beeld de beschadigingen in kaart gebracht. "Er moet wel wat gerepareerd worden", laat de kunstenares weten. Volgens Leeuwerik zijn in de schaatsen van het beeld scheurtjes ontstaan. Daarnaast is te zien dat aan de onderkant van de sokkel tegels beschadigd zijn. Een gieter gaat het bronzen beeld herstellen. Om het beeld zijn voorlopig bouwhekken gezet om te voorkomen dat nog meer schade ontstaat. De gemeente Ommen is in overleg met Leeuwerik over de herstelkosten.

Beeld Reinier Paping

Het beeld van Reinier Paping werd vijf jaar geleden op 15 februari 2013 door hem zelf onthuld. Het kunstwerk geeft Paping weer op het moment dat hij over de finishlijn komt in de 'Hel van ‘63'.

Het beeld werd gerealiseerd op initiatief van Ale Overwijk. Twee jaar voor de onthulling van het beeld begon Overwijk met het plan. Hij regelde de sponsoring voor het standbeeld met tientallen bedrijven en ondernemers uit Ommen.



Bij het onthullen van het beeld was het vijftig jaar geleden dat Reinier Paping onder Siberische omstandigheden de Elfstedentocht van 1963 won. Paping, geboren in Dedemsvaart en nu woonachtig in Zwolle, woonde in 1963 in Ommen; de reden dat het beeld in Ommen staat.