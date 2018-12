Rechtbank trekt volgend jaar drie dagen uit voor dood Hengelose peuter

De rechtbank in Almelo trekt volgend jaar maart drie dagen uit voor de behandeling van de strafzaak over de dood van de 14 maanden oude peuter Xaja. Het meisje kwam op 12 oktober vorig jaar door geweld om het leven in een flat aan de Theresiastraat in Hengelo.

Vlak na het overlijden werd de inmiddels 23-jarige moeder aangehouden. Haar 33-jarige vriend werd een aantal dagen later opgepakt. Beiden zitten al meer dan een jaar in voorlopige hechtenis.

Ontkennen

Xaja werd door grof geweld om het leven gebracht, artsen die haar stoffelijk overschot onderzochten concluderen dat er zeker zes verschillende doodsoorzaken aan te wijzen zijn. De moeder en haar vriend willen niets zeggen over het toegebrachte geweld. Ze hebben alleen maar uitvoerig verklaard over de momenten dat ze rond 12 oktober buiten de woning waren.

De afgelopen tijd werden de twee op last van de rechtbank geobserveerd in het Pieter Baan Centrum. De rechtbank wilde onder andere dat er gekeken werd naar de onderlinge verhoudingen van de twee. Moeder vertelde eerder dat de relatie wat haar betreft niet meer bestaat, maar het lijkt erop dat daar inmiddels verandering is gekomen. De 33-jarige vriend zou gevraagd hebben om overgeplaatst te worden naar dezelfde gevangenis waar de vrouw vast zit. Ook zou hij verzocht hebben om haar te mogen bellen.

Drugs

Voor de inhoudelijke behandeling van de strafzaak in maart moet nog veel gebeuren. De onderzoeksrechter moet de medisch deskundigen nog horen over hun bevindingen, maar gaat ook een recent opgedoken getuige horen over mogelijk drugsgebruik met de moeder in de flat. In het lichaampje van Xaja werd een grote hoeveelheid speed aangetroffen. Eerder liet de rechtbank de inhoud van een pot babyvoeding al onderzoeken op de aanwezigheid van deze harddrug. Het is onduidelijk wat de uitkomst van dat onderzoek is.

Het is ook niet duidelijk of beiden in maart tegelijkertijd voor de rechter staan of dat hun zaken apart worden behandeld.