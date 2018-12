Van ijsblok tot kunstwerk: voorbereidingen grootste ijsbeeldenfestival Europa in volle gang

Het begint er al op te lijken. De loods van 1200 m2 waarin het IJsbeeldenfestival dit jaar zal plaatsvinden, is gevuld met ijssculpturen die vorm beginnen te krijgen.

Het is duidelijk dat de grote beer in het midden Winnie de Pooh moet voorstellen en verderop wordt de laatste hand gelegd aan 'Mad Hatter' van Alice in Wonderland. Alle beelden worden gemaakt in het kader van wereldberoemde verhalen, het thema van dit jaar.

"Écht winter"

275.000 kilo ijs en 275.000 kilo sneeuw werd er geregeld om de ijsbeelden te kunnen creëren. En dan gaat het om grote levensgrote beelden. Sommige beelden gaan tot zes meter de hoogte in.

"We toveren de IJsselhallen weer om tot een magisch winterspektakel. Er is ijs, er is sneeuw. Het is in onze vrieshal écht winter," vertelt Eric Broekaart, organisator van het ijsspektakel.

Met licht en andere special effects worden beelden tentoongesteld. (IJsbeeldenfestival 2015) (Foto: RTV Oost)

Vorig jaar afgelast

Het is dit jaar de vijfde keer dat het IJsbeeldenfestival in Zwolle wordt gehouden. Het is een poos onzeker geweest of het dit jaar wel kon doorgaan. Vorig jaar werd het evenement op het laatste moment afgelast omdat het dak van de tent instortte.

Hoewel het evenement hierdoor een groot financieel verlies leed, is het de organisatie dankzij een inzamelingsactie toch gelukt om dit jaar het IJsbeeldenfestival toch te realiseren.

Professioneel

Eén van de ijskunstenaars dit jaar is Peter Vogelaar uit Canada. Hij heeft er zin in. Zijn ijsbeeldfiguren komen rechtstreeks uit het verhaal van Alice in Wonderland.

De laatste hand wordt nu gelegd aan de blokjesbroek van het karakter Mad Hatter. "Met een scherpe beitel in het ijs. Dat is het beste gevoel dat er bestaat."

"Met een scherpe beitel in het ijs. Dat is het beste gevoel wat er is." (Foto: RTV Oost)

Geen hobby

's Winters maakt Vogelaar ijssculpturen, maar gedurende het jaar maakt hij ook af en toe zandbeelden. En wie denkt dat dit voor de hobby is, heeft het goed mis.

"Ik ben al twintig jaar beeldkunstenaar en ik weet: velen van ons vinden het vervelend als je vraagt of we dit als hobby doen, of professioneel. Ik kan je vertellen dat een hobbyist het niet lang volhoudt als 'ie de hele dag moet werken bij min tien", meent Vogelaar.

Wolkjes blazen

De ijskunstenaars zullen nog zeven dagen wolkjes moeten blazen in de vrieskou om hun beelden klaar te maken voor de tentoonstelling. Het festival zal open zijn vanaf 15 december tot en met 3 maart 2019.