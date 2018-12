UEFA wil dat Björn Kuipers fluit op het EK in 2020

Scheidsrechter Björn Kuipers fluit mogelijk toch nog een groot eindtoernooi. De UEFA heeft de arbiter uit Oldenzaal gevraagd om beschikbaar te blijven voor het EK in 2020.

Dat zegt Erwin Zeinstra, één van de assistent-scheidsrechters in "Team Kuipers", tegen Omrop Fryslan.

Eerder had Kuipers aangekondigd dat het WK van afgelopen zomer het laatste eindtoernooi zou zijn. "Omdat ik vind dat we een heel goede kandidaat achter ons hebben staan", doelde Kuipers destijds op Danny Makkelie.





Volgens Zeinstra heeft Kuipers positief geantwoord op het verzoek van de UEFA: "Hij heeft gezegd: mits ik fit blijf en de motivatie behoud ben ik beschikbaar voor het EK in 2020. Maar ik wil niet het team van Danny Makkelie in de weg staan. Als ik naar het EK 2020 ga, dan moet het wel samen met Danny Makkelie zijn en niet in plaats van."