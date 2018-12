Duurt nog dagen voordat waterstand IJssel weer normaal peil bereikt

Het duurt nog dagen voordat de waterstand in de IJssel weer een normaal peil bereikt. Dat laat het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart weten naar aanleiding van de verhoogde wateraanvoer in het stroomgebied van de Rijn.

Dankzij de regenval in het stroomgebied van de Rijn zijn de lage waterstanden in de rivieren voorbij. Voor een flink deel van de waterwegen betekent het dat de schepen weer met een volle lading kunnen varen. De waterstand bij Lobith gaat de komende dagen nog zeker een meter stijgen. Vanmiddag bereikte de Rijn bij Lobith een peil van 791 cm boven NAP volgens metingen van Rijkswaterstaat. Dat peil wordt als normaal gezien.

IJssel

Toch zijn nog niet alle problemen voorbij. Zo kan het nog een paar dagen duren voordat ook het waterpeil in de IJssel weer op normaal niveau is. Bij Deventer stond het peil vanmiddag op 95 cm boven NAP. Dat is lager dan verwacht. Daarom kon de Prins Bernardsluis voor schepen die de binnenhaven van Deventer in willen vandaag nog niet open. Daar is een minimale waterstand van 106 cm boven NAP voor nodig.

Verwacht wordt nu dat de sluis van de Deventer haven morgen, of anders komende maandag, weer schepen kan schutten.