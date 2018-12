Stork zet mes in personeelsbestand, tien procent van arbeidsplaatsen verdwijnt

Stork gaat het mes zetten in het personeelsbestand. Als gevolg van een reorganisatie zal tien procent van de arbeidsplaatsen moeten verdwijnen. Dat meldt vakbond CNV Vakmensen, die met Stork om de tafel wil voor een sociaal plan.

Bij de olie-, gas-, chemie- en energiesector van Stork werken in Nederland drieduizend mensen. In Hengelo staat van oudsher een machinefabriek. Of de reorganisatie gevolgen gaat hebben voor de medewerkers van de Hengelose vestiging van Stork is niet bekend.

Volgens bestuurder Arthur Bot van CNV Vakmensen is wel al langer duidelijk dat er verlies wordt geleden bij Stork. "Dus dit is niet de spreekwoordelijke donderslag bij heldere hemel. Maar het is wel zaak dat we met Stork oorzaak en gevolg goed helder krijgen en daarbij goede afspraken maken over de afwikkeling. Feit is dat voor heel veel Stork-werknemers een vervelende tijd aanbreekt."

Stork wil met de vakbond alleen praten over de reorganisatieplannen als de gevolgen daarvan voorlopig niet naar buiten worden gebracht. Maar daar gaat CNV Vakmensen niet mee akkoord. "Onder die voorwaarden kunnen we als vakbond natuurlijk niet ons werk naar behoren doen", aldus Bot.

Hij verwacht volgende week met Stork om de tafel te kunnen zitten om de gevolgen van de reorganisatie te bespreken. "Dan wordt hopelijk meer duidelijk."