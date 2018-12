Op zoek naar het kerstkind... in de escaperoom van de kerk

Na een voorbereidingstijd van een half jaar opent de protestantse gemeente Raalte zondag een escaperoom. Bezoekers krijgen drie kwartier de tijd om het ontvoerde kind Jezus uit de handen van Herodes te redden. De escape-room is ingericht in de kelder van het Annahuis.

De escaperoom is een idee van dominee Karolien Zwerver, predikant van de protestantse gemeente. "De escaperoom past in het streven van de kerk om betekenisvol, vernieuwend en verbindend te zijn", zegt ze. Veel vrijwilligers hebben er aan meegewerkt maar het leeuwendeel werd gedaan door leerlingen van het VMBO.

Samenwerken en verbinden

De groepen die naar het Annahuis aan De Plas komen, krijgen een film te zien met de opdracht: ‘Vind het kind voordat Herodes dat doet'. Vervolgens kunnen ze sleutels vinden door puzzels op te lossen en uiteindelijk is het hun opdracht het kind terug te brengen bij Maria. Veel bijbelkennis is niet vereist.

Serious Request

De entreegelden zijn bestemd voor Serious Request, de inzamelingsactie van 3FM. Deelname kost vijf euro per persoon. Mensen en groepen die zich aangesproken voelen kunnen zich melden via de site van de kerk. Er zijn nog negen tijdslots beschikbaar. In de kerstnachtdienst wordt bekend gemaakt wat de opbrengst is. Streefbedrag: 900 euro.

Zondag 9 december in Hoogtij