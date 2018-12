Deel dit artikel:













Brandweer blust brand in schuur bij woning in Deventer Brand in schuur (Foto: Rens Hulman/News United) Sangen moet door woning (Foto: Stephan ter Haar) Vuur te zien vanuit woning (Foto: Stephan ter Haar) Brand in achtertuin geblust (Foto: Rens Hulman/News United)

De brandweer heeft vanmiddag een uitstaande brand geblust die woedde in een schuur in de achtertuin van een woning aan de Grutto in Deventer. Er was gevaar voor overslaan van de brand naar aangrenzende bebouwing. De woningen staan hier dicht op elkaar.

De brandweer wist het vuur bijtijds te bedwingen. Om te kunnen blussen moesten de brandslangen door de woningen worden gelegd om bij de brand te kunnen komen. Het is onbekend hoe de brand kon ontstaan. De politie gaat daar onderzoek naar doen.