De Nije Stichting Hengelo dreigt op straat komen te staan: "Gemeente laat ons in de steek" De Nije Stichting lijkt de noodlocatie aan de Hartstralaan in Hengelo te moeten verlaten (Foto: Google Streeview) Het inloophuis van de Nije Stichting is op zoek naar onderdak (Foto: Facebook / De Nije Stichting)

De Nije Stichting dreigt binnenkort op straat komen te staan. Het inloophuis voor mensen die kanker hebben of hadden, lijkt binnen vier weken de noodlocatie aan de Hartstralaan in Hengelo te moeten verlaten. Er is namelijk een serieus geïnteresseerde die de ruimte wil huren.

De gemeente Hengelo lijkt vooralsnog geen helpende hand te bieden. "Wij moesten gisteren in de krant lezen dat ze ons niet willen helpen", vertelt Debbie Nijenhuis, initiatiefneemster van de stichting. De aangedragen optie van de gemeente om naar het ziekenhuis in Enschede te verkassen, valt niet goed bij Nijenhuis. "Dat is een pijnlijke uitspraak. Je gaat voor de behandelingen van kanker naar het ziekenhuis. Maar het leven ná de ziekte weer oppakken? Dat wil je ergens anders." Hengelo is voor het inloophuis logistiek gezien een ideale plaats. "We zijn er voor heel Twente, Hengelo is dan een mooie plek voor ons. Maar ik ben erg teleurgesteld in de gemeente, die laten ons in de steek. De wethouders hebben hun huiswerk niet gedaan, want ze lijken niet te weten wat wij voor veel mensen betekenen", besluit de initiatiefneemster. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33