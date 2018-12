Tuchtrechter KNVB wil meer informatie over ongeregeldheden tussen Phenix en SVV

De KNVB moet nader onderzoek doen naar de ongeregeldheden tussen de Enschedese voetbalclubs Phenix en SVV. De tuchtrechter van de voetbalbond wil meer informatie over het incident. Een wedstrijd tussen de twee clubs liep in september uit de hand.

Bij de tuchtrechter van de KNVB lag er een afgerond schikkingsvoorstel, maar de tuchtrechter wilde meer onderzoek doen. Verder kan de KNVB de zaak niet inhoudelijk toelichten.

Volgende week verwacht de bond een uitspraak te kunnen doen.

Ongeregeldheden

Na de competitiewedstrijd in september, die eindigde in 0-6 voor SVV'91, zou het volledig uit de hand zijn gelopen na onenigheid tussen twee spelers. Er ontstond een knokpartij waarbij zowel mensen op als om het veld betrokken waren en waarbij met name één speler van SVV het zwaar te verduren kreeg.