Werkstraf voor dronken scooterbestuurder die fietsers in Enschede omver reed Het ongeluk op 28 mei in Enschede (Foto: News United \ Dennis Bakker)

De rechtbank in Almelo heeft een 31-jarige man uit Enschede veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en een rijontzegging van één jaar. De man reed in mei vorig jaar twee fietsers omver op de Kuipersdijk in zijn woonplaats. De Enschedeër was flink onder invloed, bij een bloedproef werd er 2,35 promille alcohol in zijn bloed aangetroffen.