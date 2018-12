Bedankje namens studenten UT: een kratje bier voor geldschieter 'ome DUO'

Leden van de Vereniging van Gereformeerde Studenten in Twente hebben pakjesavond aangegrepen om op het Groningse hoofdkantoor van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een kratje bier te laten bezorgen. "‘Mijn bron van inkomsten komt voort uit het werk dat u verricht."

DUO is de instantie de verantwoordelijk is voor de maandelijkse uitkering van de studiefinanciering en daarmee zorgt voor de inkomsten van studenten. Werk waar de Enschedese studenten 'hun bed niet voor uitkomen': "Maar dat u dat wel iedere ochtend doet stellen wij enorm op prijs."



Ome Duo

Om daar hun dankbaarheid voor te tonen stuurden de studenten een kratje bier naar Ome DUO, zoals de organisatie in het begeleidende bedankbriefje liefkozend wordt genoemd.



"We zouden echt niet zonder u willen, ome DUO. U moest eens weten hè: mocht u ons ooit ontvallen, dan is statiegeld onze grootste inkomstenbron. En dat is op lange termijn helemaal geen stabiele bron van inkomen heb ik geleerd bij het vak introductie economie."

Niet opgedronken

De suikeroom laat via Twitter weten dat ze blij verrast zijn met de geste van de studenten. Tegenover Utoday laat woordvoerder Tea Jonkman echter weten dat ze het bier niet zelf zullen opdrinken: "We gaan het bier verloten. Studenten kunnen reageren op onze Instagram-post, de persoon met de beste motivatie mag het kratje op komen halen in Groningen."