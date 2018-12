Rijksrecherche onderzoekt 'lekken' van informatie over viervoudige moord

De Rijksrecherche heeft een intern onderzoek geopend naar het mogelijk lekken van details over de viervoudige moord in Enschede. Hoofdofficier van justitie John Lucas van het arrondissementsparket Oost-Nederland wil weten waar alle informatie vandaan komt die leidt tot zeer gedetailleerde berichtgeving in de media.

RTV Oost en TC De Tubantia brengen sinds 13 november, toen vier mannen werden doodgeschoten in een growshop aan de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede, met regelmaat nieuws dat regelrecht uit het politie-onderzoek lijkt te komen. "Daar maak ik me ernstig zorgen over", zegt politiechef Oscar Dros. "Sterker, dit is onacceptabel."

Details van het misdrijf worden door het Openbaar Ministerie en politie Oost-Nederland officieel niet met de media gedeeld, omdat dit de bewijsvoering in de strafvervolging van de verdachten tegenwerkt. Desondanks komt er informatie in de publiciteit, die regelrecht van politie of justitie lijkt te komen.

Voortgang moordonderzoek geschaad

Volgens hoofdofficier van justitie John Lucas wordt de voortgang van het moordonderzoek geschaad als zoveel geheime informatie op straat komt te liggen. "Als informatie voortijdig in de media staat, kunnen getuigen of verdachten beïnvloed raken. Een zuiver strafproces vindt niet in de media plaats. Dat proces hoort in beslotenheid en in de rechtszaal gevoerd te worden."

"De verdachten in deze zaak zitten in alle beperkingen. Dat betekent dat hun advocaten in de media niet inhoudelijk over de zaak mogen spreken. Ook voor hen is het wrang om toch voortdurend inhoudelijke details in de media te vernemen."

Onafhankelijk onderzoek

De hoofdofficier heeft in overleg met de politiechef de Rijksrecherche opdracht gegeven een onderzoek in te stellen. "Het is belangrijk dat er onafhankelijk wordt bekeken wie deze informatie gedeeld heeft. De Rijksrecherche is de aangewezen partij om zo’n onderzoek te doen, omdat zij onafhankelijk van alle betrokken rond het onderzoek opereert", legt hoofdofficier Lucas uit.

Politiechef Dros: "Ik wil niet vooruit lopen op de uitkomst van dat onderzoek, maar ik wil wel dat dit nu stopt. Het raakt de integriteit van het strafproces en het is pijnlijk voor nabestaanden, die details over de dood van hun geliefden in de media horen."

Journalisten worden niet verhoord

Het onderzoek van Rijksrecherche zal richten op personen van politie en justitie die aan het moordonderzoek werken. Journalisten zullen niet worden benaderd om hun bronnen bekend te maken. Zij hebben en houden de vrijheid om te publiceren over informatie die met hen gedeeld wordt.

Lees alles over de viervoudige moord in ons dossier.