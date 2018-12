Expeditie Oost: Waarom staat er een Donald Duck auto in Zwolle?

Vandaag kwamen we al rijdend wat bijzonders tegen: een heuze Donald Duck auto. Deze stond bij kinderboerderij Wezenlanden in Zwolle en wat blijkt: achter de auto schuilt een bijzonder verhaal.

Het interview wordt meerdere malen onderbroken, door toeterende auto’s of mensen die Guezen vertellen hoe mooi ze de auto vinden. Volgens Guezen zijn er maar twee van op de hele wereld, allebei komen ze uit Disney World in Amerika.



“Mijn kameraad woont er dichtbij en op een gegeven moment zei hij: die auto is te koop. En ik zei ik koop hem wel, hij dacht dat het een grap was, maar ik kocht hem echt.”



Pontiac

Groot fan van Donald Duck is hij verrassend genoeg niet. Wel is hij fan van het merk van de auto: Pontiac. Dat de auto bezaaid is met Donald Duck, dat is nou eenmaal zo. Groot fan is hij ook van de oldtimer, en laat hij deze nou mee hebben in een aanhanger.



Oldtimer

Niet zo maar een oldtimer: Een A-Ford uit 1927 zit er in de aanhanger. Hier heeft hij verschillende prijzen mee gewonnen. Het is duidelijk dat Guezen minder heeft met de moderne, normale auto. “Het is dan wel allemaal luxe, maar hier zit alles op en het is gewoon heel erg mooi.”



Misschien komen we voor de Donald Duck auto later nog terug: Guezen denkt er over na om een claxon met het gekwek van Donald Duck aan te schaffen.