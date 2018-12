Klokkenluider Van Buitenen na hoorzitting: 'Vervolg op onderzoek misstanden vuurwerkramp'

Voormalig Europarlementariër Paul van Buitenen zegt met een goed gevoel terug te kijken op de hoorzitting van donderdagmiddag over de vuurwerkramp. "Ik ben ervan overtuigd dat er een politiek vervolg komt. En dat is me ook bevestigd door meerdere Tweede-Kamerleden."

Paul van Buitenen werd vanmiddag tijdens een besloten zitting gehoord over zijn bevindingen omtrent het uitpuilende dossier van de vuurwerkramp. Na vier jaar studie had hij een aantal misstanden geconstateerd, waarover hij vanmiddag, door de commissie Veiligheid en Justitie achter gesloten deuren werd gehoord.

Rol overheid

Zo was een van zijn belangrijkste conclusies dat er gedurende het rechercheonderzoek allerlei zaken zijn verzwegen om ervoor te zorgen dat de overheid – en het falende toezicht op de vuurwerkopslag – buiten schot zou blijven.

"Goed gevoel"

Van Buitenen zegt niet in te kunnen gaan op wat er donderdagmiddag exact is besproken: "Het was immers niet voor niets achter gesloten deuren." Wat hij echter wel kwijt wil, is dat hij met een goed gevoel terugblikt: "Alle partijen die er politiek toe doen waren aanwezig. En ze hadden serieus aandacht voor mijn betoog."



Politiek vervolg

Van Buitenen zegt dat er een politiek vervolg komt op de hoorzitting van vanmiddag. Uiteindelijk wil hij het liefst een parlementaire enquête: "Maar daarvoor is het nog te vroeg. Dat is de Tweede Kamer die daar uiteindelijk over beslist. Wat er nu wel gaat gebeuren? Daar ga ik geen voorschot op nemen, want dan verstoor ik dat proces. Maar ik weet al wel dat het hier niet bij blijft."