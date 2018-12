Eis: werkstraf voor bij drugsbende betrokken Staphorster

Tegen de 40-jarige M.H. uit Staphorst eiste justitie donderdag 120 uur werkstraf voor het handelen in cocaïne. Die coke haalde hij bij een drugsbende in Meppel die onder leiding stond van Saied H.

De 35-jarige bendeleider werd vorig jaar veroordeeld tot acht jaar cel voor onder meer grootschalige cocaïnehandel en het bezit van zware wapens. Zeven handlangers kregen straffen van tien maanden tot drie jaar.

Meppeler Ivo J., de rechterhand van Saied H. in de top van de organisatie, besloot na zijn arrestatie mee te werken met politie en justitie. In zo’n veertig verklaringen vertelde hij over de handel en wandel van de bende en andere dealers met wie werd samengewerkt. Hij verklaarde ook over M.H., die gold als een vriend van enkele bendeleden. Ze kenden elkaar van het stappen.

‘Wazige periode’

Volgens J. was de Staphorster vooral een gebruiker van coke en geen grote dealer, maar handelde hij wel. Hij kocht geregeld 5, 10 of 20 gram en verhandelde dat weer aan vrienden. M.H. erkende dat hij soms drugs kocht en dat aan vrienden leverde. “Maar ik heb er nooit één cent aan verdiend. Het was één wazige periode, waarin ik veel gebruikte.”

De bende werd in september 2015 opgepakt. M.H. werd een half jaar later aangehouden. Volgens justitie heeft hij gedeald tussen januari 2014 en september 2015. Hij zei dat het in die periode niet goed met hem ging, omdat zijn relatie net uit was.

Ook werd de man in verband gebracht met het regelen van methanol voor de bende, een grondstof voor speed. “Dat was voor mijn radiografisch bestuurbare autootjes, die rijden daarop”, aldus H.

Andere verdachten

Tegen drie medeverdachten, die ook drugs van de Meppeler drugsbaas zouden hebben verhandeld, eiste de aanklager dinsdag en donderdag celstraffen van veertien tot achttien maanden. Bij de Staphorster hield hij het op een werkstraf. De man heeft zijn leven inmiddels verbeterd.