Twentse drugsbaas moet anderhalf miljoen euro ophoesten

Oud- leider Bob V. van de roemruchte 'Geesterse Bloemenbende' moet bijna anderhalf miljoen euro betalen aan de staat. Dat heeft het Gerechtshof vandaag besloten. Bob V. uit Markelo moet het bedrag betalen voor verkregen winsten met drugshandel in de eerste jaren van dit millennium. Het bedrag was ook gevorderd door het Openbaar Ministerie.

De oud- drugsbendeleider heeft ruim 200 kilo coke gefinancierd, dat in een scheepslading rijst was verstopt. Daarnaast heeft hij verschillende boten voor drugssmokkel aangeschaft, in hasj gehandeld en tonnen aan contant geld op bankrekeningen gezet.

Coke op de pof

Volgens de advocaat van Bob V. was helemaal niet te bewijzen dat zijn cliënt die cocaïne heeft betaald. "Hij is veroordeeld voor het vervoeren ervan, maar daarom ben je nog geen eigenaar. Daarnaast, misschien was die coke nog helemaal niet gefinancierd. Betaling kan ook achteraf in bepaalde gevallen.

Smokkelboot foetsie

Daarnaast vond de advocaat dat de kosten voor een zeiljacht in mindering moesten worden gebracht op het totaalbedrag. "Mijn cliënt heeft die boot destijds voor 17.000 euro gekocht. Vervolgens is er van alles aan die boot versleuteld, waardoor die meer waard is geworden. Het zeiljacht is vervolgens door justitie in beslag genomen. Maar wat blijkt, die boot is verdwenen en kan dus niet meer verkocht worden." De boot was door Bob V. aangeschaft voor de smokkel van 60 tot 100 kilo coke vanaf Sint Maarten. Maar dat transport heeft nooit plaatsgevonden.

Bloemenbende

Op de vraag waar de de veroordeelde drugshandelaar nu verblijft, zegt zijn advocaat: "Dat kan ik u niet zeggen." Wel is duidelijk dat Bob een oude boete aan de staat ook nog steeds niet heeft betaald. Het gaat om ruim 250.000 euro voor hasjhandel in de jaren '90. Toen verscheepte hij vrachtwagens vol hasj naar Engeland en Ierland. De waar was verstopt in bloempotten, vandaar de naam Bloemenbende.