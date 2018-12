Deel dit artikel:













Man (64) uit Haarle krijgt werkstraf na doorrijden bij aanrijding fietsster

(Foto: News United / Bert Kamp)

Een 64-jarige man uit Haarle heeft een werkstraf van 160 uur gekregen, omdat hij in mei vorig jaar een ernstig ongeval veroorzaakte in Holten. Daarbij raakte een 70-jarige vrouw uit de buurt van Rotterdam ernstig gewond. De man uit Haarle reed na het ongeval door. Hij had niet in de gaten dat hij de vrouw op haar fiets had geraakt.