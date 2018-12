Deel dit artikel:













Scooterbestuurder gewond naar ziekenhuis na ongeluk in Deventer Ongeluk Deventer (Foto: News United \ Rens Hulman) Ongeluk Deventer (Foto: News United \ Rens Hulman) Ongeluk Deventer (Foto: News United \ Rens Hulman)

Een scooterrijder is gewond naar het ziekenhuis gebracht na een ongeluk aan de Holterweg in Deventer. Op de kruising met de Storminkstraat reed de scooter tegen een fietser op. De fietser is daarbij niet gewond geraakt.

De scooterbestuurder gleed na de botsing enkele meters door over het fietspad. Het letsel is niet bekend. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33