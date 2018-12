Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











HSC'21 houdt met tien man stand en wint bij Quick'20 HSC'21 viert de bevrijdende treffer in de slotfase (Foto: RTV Oost)

De enige Overijsselse derby in de Derde Divisie is gewonnen door HSC'21. De ploeg uit Haaksbergen was over twee speeldagen te sterk voor Quick'20. De eerste helft werd op 17 november al met 0-1 'gewonnen', en ook donderdagavond wist HSC'21 vaker te scoren dan Quick'20: 1-3. Witbreuk had met twee treffers een groot aandeel in de zege.

De derby werd vorige maand gestaakt nadat in Oldenzaal het licht was uitgevallen. HSC'21 was destijds veel sterker in de eerste helft en bekroonde dat ook met een treffer. Yannick Heskamp werkte de bal in eigen goal na een schot van Ottink. Beide teams begonnen donderdag met dezelfde elf namen aan de tweede helft. Twee keer Witbreuk Daarin kwam Quick'20 via Alpi Arslan op gelijke hoogte. Na een mooi een-tweetje met Kemna zette hij de 1-1 op het scorebord. HSC'21 moest niet veel later met tien man verder nadat Job Derksen in korte tijd twee gele kaarten kreeg. Quick'20 leek het momentum in de wedstrijd te hebben, maar juist de bezoekers wisten te scoren. Witbreuk zorgde met zijn zevende en achtstre treffer van het seizoen voor de drie punten in het voordeel van HSC'21. Derde divisie Voor HSC'21 is het de eerste overwinning buiten Haaksbergen. De ploeg stijgt bovendien naar de tiende plaats in de Derde Divisie. Quick'20 blijft vijftiende. Zondag wacht voor beide ploegen een duel tegen een ploeg uit de top van de ranglijst. HSC'21 speelt thuis tegen OFC en Quick'20 gaat naar ADO'20. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33 Lees ook: Derby tussen Quick'20 en HSC'21 gestaakt wegens lichtuitval