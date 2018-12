Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Politie vindt drugslab midden in woonwijk Hengelo Politie vindt drugslab midden in woonwijk Hengelo (Foto: News United \ Jack Huygens) Politie vindt drugslab midden in woonwijk Hengelo (Foto: News United \ Jack Huygens) Politie vindt drugslab midden in woonwijk Hengelo (Foto: News United \ Jack Huygens)

De politie heeft een drugslab gevonden aan de Sparweg in Hengelo. Het lab zit in een bedrijfspand midden in een woonwijk. Volgens woordvoerster Chantal Westerhoff van de politie wordt het pand verhuurd en is er geen gevaar voor de omgeving.