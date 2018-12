Streekderby Staphorst-Genemuiden zaterdag live op RTV Oost

RTV Oost zendt komende zaterdag de derby tussen de eeuwige rivalen Staphorst en SC Genemuiden live uit. Het duel op Sportpark het Noorderslag begint om 14:30 uur.

Voor zowel Genemuiden als Staphorst staat er zaterdag buiten de eer natuurlijk nog meer op het spel. Staphorst staat derde in de hoofdklasse en stijgt bij een zege in ieder geval naar de tweede plaats omdat koploper Excelsior'31 achtervolger Sparta Nijkerk ontvangt. Genemuiden moet eigenlijk ook winnen om niet al voortijdig af te haken in de strijd om de titel. Bij een nederlaag wordt het gat met Staphorst acht punten.

Tijmen van Wissing verzorgt zaterdag de presentatie en het commentaar is in handen van Paul Schabbink. De uitzending begint om 14:20 uur en is live te volgen op TV en op de facebookpagina van RTV Oost Sport. Deze is hier te vinden.