Praat mee: Ik geef mijn buurman aan bij vermoedens van wietteelt

Ik zou mijn buurman aangeven bij vermoedens van wietteelt

Steeds vaker worden er hennepkwekerijen of wietplantages in Overijssel opgerold. Met name in woonhuizen kunnen ze voor (stank-)overlast zorgen én gevaarlijk zijn voor omwonenden: door stroom af te tappen ontstaat regelmatig kortsluiting, waardoor brand kan ontstaan.



Reden voor de politie om een voorlichtingsvideo te maken, waarin zij duidelijk maakt hoe je een hennepkwekerij in jouw buurt herkent. Denk aan afgeplakte ramen of luiken die altijd gesloten blijven. In flats kunnen omwonenden merken dat vloeren, plafonds of muren warm zijn.



In de reacties onder het bericht dat wij maakten over deze video liepen de gemoederen behoorlijk op. Want als jij je buurman verdenkt van deze illegale activiteit, geef je hem dan aan bij de politie? Of ben je dan een verrader? Wij zijn benieuwd wat jij zou doen. Laat het weten in de reacties, op Facebook of via een audio-boodschap op WhatsApp op 06-570 33 333.