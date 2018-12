Landstede Basketbal in spannende topper opnieuw langs Donar

Landstede Basketbal heeft ook op bezoek bij de grootste concurrent Donar geen fout gemaakt. De Zwolse formatie won in een volgepakt Martini Plaza met 84-90 en blijft zodoende ongeslagen koploper in de Dutch Basketball League.

Met nog twee minuten op de klok was de stand vlak voor tijd 80-80. Via scores van Bleeker, Dahlman, Kajami-Keane, Walker en House trok Landstede de wedstrijd in de ultieme slotfase naar zich toe.

Tweede zege op Donar

Landstede Basketbal verslaat zodoende voor de tweede keer in nog geen twee maanden tijd grootmacht Donar. De landskampioen uit Groningen had zeker in de laatste twee kwarten alle moeite met de ploeg van Herman van den Belt dat nu een voorsprong heeft van zes punten op Donar in de stand.

Dahlman

Donar zat tot het einde van de derde kwart telkens aan de goede kant van de score, maar verkeek zich in de slotfase op Landstede. Bij rust was de stand 48-43 in het voordeel van Donar. Vooral Dorsey-Walker en Dahlman waren op een paar belangrijke momenten trefzeker.

Maximale score

Na twaalf wedstrijden heeft Landstede Basketbal de maximale score van 24 punten. De top-4 speelt aan het eind van het seizoen de play-offs voor het landskampioenschap.