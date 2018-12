Deel dit artikel:













Brand bij kerncentrale Lingen: brand geblust, geen gewonden Kerncentrale Lingen (Foto: RTV Oost / Mariëlle Beumer)

Bij de kerncentrale in het Duitse Lingen, over de grens bij Denekamp, woedde donderdagavond een brand. Volgens het Duitse dagblad Osnabrücker Zeitung kon gevaar voor mensen niet worden uitgesloten. Later bleek uit metingen dat er geen gevaar is voor de omgeving.

De brand woedde in de ANF fabriek die brandstofelementen maakt. Deze fabriek staat nabij de reactor. De parkeerplaats was geëvacueerd, ook hulpdiensten moesten daar weg. Live updates 22:53 Volgens de Hannover Allgemeine woedde de brand in een niet-nucleair deel van de fabriek. 22:04 Volgens de brandweer zijn er in de huidige metingen geen afwijkingen waargenomen. 21:58 De brand is geblust, er zijn geen gewonden. 21:51 De politie houdt zo een persconferentie. 21:45 Het bedrijf ANF levert brandstof met uranium, onder andere aan reactoren in Belgische kerncentrales. Het bedrijf kwam deze week twee keer slecht in het nieuws vanwege incidenten. 21:27 De brandmelding was om 19:43 uur, het is niet duidelijk of er gewonden zijn. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33