FC Twente legt vijf jeugdspelers voor langere tijd vast

Hilgers is een van de talenten die donderdag tekende (Foto: www.fctwente.nl Bas Everhard)

Thijs van Leeuwen, Mees Hilgers, Achraf Madi, Giovarny Sluiter en Simon Seppenwoolde hebben een contract getekend bij FC Twente. De vijf spelers komen uit de eigen voetbalacademie.

Hoofscout Evert Bleuming spreekt op de clubsite van FC Twente over vijf talenten met potentie. "De afgelopen maanden hebben deze jongens op het trainingsveld en in wedstrijden al de nodige ervaringen hebben opgedaan bij hogere teams. Door hen die stap te laten maken willen we onze talenten meer uitdagen en prikkelen."