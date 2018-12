GroenLinks: "Veiligheidsregio had info moeten geven over brand kerncentrale Lingen"

Robert Jansen van GroenLinks Overijssel vindt dat de Veiligheidsregio Twente niet goed gecommuniceerd heeft met burgers over de brand bij de kerncentrale in Lingen. "Brand op een nucleair terrein lijkt mij reden genoeg om de burgers te informeren."

Bij de kerncentrale in het Duitse Lingen, over de grens bij Denekamp, woedde donderdagavond brand. Volgens het Duitse dagblad Osnabrücker Zeitung kon gevaar voor mensen niet worden uitgesloten.

Veiligheidsregio

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Twente was de communicatie niet nodig. "Wij krijgen pas informatie van onze Duitse collega's als dat noodzakelijk is. In dit geval was dat niet zo."

Volgens Jansen is dit een slechte zaak. "Doordat de brand in het nieuws komt is er een kans dat mensen op de vlucht slaan. Dat is ook goed bij een nucleaire brand, maar als de Veiligheidsregio al wist dat het niet gevaarlijk was hadden zij hierop moeten anticiperen. De brand woedde immers al twee uur voordat de berichtgeving in de media op gang kwam. Bij onnodig vluchtende mensen kunnen ook ongelukken gebeuren. Burgers moeten weten wat ze moeten doen."

Reactie

Robert Jansen reageert vrijdagochtend om kwart over zeven in het radioprogramma Klaar Wakker bij Radio Oost.