Auto gaat in vlammen op in Enschede Autobrand in Enschede (Foto: News United / Dennis Bakker) Autobrand in Enschede (Foto: News United / Dennis Bakker)

Een auto in Enschede is vannacht volledig verwoest door een brand. Het vuur brak kort voor twee uur vannacht uit. De auto stond geparkeerd in de Diekmanstraat toen het voertuig vlam vatte.

De brandweer heeft het vuur geblust, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand en roept getuigen op zich te melden. Met deze brand staat de teller op vijftien autobranden in de afgelopen maanden in Enschede. Sinds augustus wordt de stad met regelmaat opgeschrikt door autobranden. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33