Deventer heeft nog geen geschikte locatie voor biomassacentrale

De gemeente Deventer heeft nog geen geschikte locatie gevonden voor de biomassacentrale die het warmtenet in de wijken Keizerslanden en Steenbrugge moet gaan verduurzamen. De vijf onderzochte locaties blijken allemaal niet goed genoeg.

De afgelopen vijf maanden zijn de vijf potentiële plekken onder de loep genomen door de gemeente. Omdat alle locaties een negatieve uitkomst hadden, is de exploitant gevraagd uit te leggen waarom een biomassacentrale in Deventer nodig is.

"Doordat er eigenlijk geen ideale plek is voor de centrale en er ook veel bezorgde geluiden van bewoners kwamen, zijn we nog eens goed in gesprek gegaan met de exploitant. We nemen ook een expert in de arm voor een second opinion over deze kwestie", aldus wethouder Carlo Verhaar.

Gasloos

Het is de bedoeling dat de nieuwbouwwijk Steenbrugge gasloos wordt. De 130 sociale huurwoningen in de wijk zijn nu nog aangesloten op het gasgestookte warmtenet van de wijk Keizerslanden. Ook die wijk moet in 2021 gasloos zijn.

EnNatuurlijk, de exploitant van het warmtenet, gaf aan een biomassacentrale als de oplossing te zien. Daarop heeft Deventer mogelijke locaties onderzocht.