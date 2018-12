Deel dit artikel:













Erfgoedvereniging wil dat zes panden in Deventer monumentaal worden Deventer onderzoekt of zes panden in aanmerking komen als gemeentelijk monument (Foto: Gemeente Deventer)

Zes panden in Deventer moeten een gemeentelijk monument worden, stellen erfgoedvereniging Heemschut en het Cuijpersgenootschap. Daarom gaat de gemeente onderzoeken of de gebouwen daar daadwerkelijk voor in aanmerking komen.

Het gaat om panden uit de negentiende eeuw, zoals de Bussink Koekfabriek en de Maranathakerk. "Deventer heeft veel monumenten die we beschermen. Het is van belang dat we ook de pareltjes uit de recente geschiedenis behouden voor de stad. We doen het heel zorgvuldig dus eerst doen we onderzoek", legt wethouder Carlo Verhaar uit. Mogelijk worden deze zes panden een gemeentelijk monument: - Bussink Koekfabriek, Bussinkweg 3 - Voormalig hoofdkantoor Thomassen en Drijver, Zutphenseweg 51 - Voormalig Nederlands Hervormd wijkcentrum, Johannes Van Vlotenlaan 85 - Maranathakerk, Maranathaplein 1 - Voormalige Vrouwenarbeidsschool, Diepenveenseweg 136/136A - Voormalig Pathologisch- anatomisch en Bacteriologisch- serologisch Laboratorium, H.G. Gooszenstraat 1. Voorbescherming Tot de uitkomst van het onderzoek krijgen de panden een voorbescherming. Dat betekent dat ze bij een vergunningaanvraag al als monument worden gezien, hiermee wil de gemeente voorkomen dat de panden worden verbouwd. Nu volgt onderzoek en wordt advies gevraagd aan de commissie monumenten. Daarna neemt het college een definitief besluit waarbij naast de monumentale waarden ook de belangen van de eigenaren worden meegenomen.